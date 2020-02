Sfida decisiva a Verona per il Cagliari in crisi: squadra da domani in ritiro in Lombardia

Il Cagliari ritornerà in campo domani mattina per una nuova di seduta di allenamento, nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Coccaglio: qui la squadra inizierà il ritiro per concentrarsi e preparare la sfida di domenica a Verona contro l’Hellas.

Marko Rog ha lavorato regolarmente con la squadra, lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore. Terapie per Paolo Faragò.

I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti nel Centro sportivo di Asseminello. La seduta pomeridiana è iniziata con gli esercizi di mobilità, a seguire il lavoro è stato incentrato sulla tecnica a coppie. Gruppo impegnato in una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla, in chiusura partita a campo ridotto.

Fonte: Casteddu On Line

