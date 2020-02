Colombiana violentata e rapinata a Cagliari, preso il complice: un senegalese in carcere

L’episodio risale alla notte tra il 19 ed il 20 gennaio quando la donna, raggiunta dai due uomini presso la propria abitazione nel centro città e minacciata sull’uscio di casa con un coltello da uno di loro, sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale non consenziente, rapinata di alcuni monili e svariate banconote, poi percossa ed immobilizzata con del nastro adesivo prima della fuga, in parte registrata da alcuni sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze della casa e acquisiti dai militari.

Il giorno di San Valentino, i carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato un cittadino extracomunitario (di origine senegalese, classe 1993), provvisto di regolare permesso di soggiorno, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.