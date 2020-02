Cagliari, ladri in azione al “Gieffe” di via Dante: saccheggiati gli scaffali

Furto in serata in un supermercato in pieno centro a Cagliari. Due persone, dopo aver passeggiato per qualche minuto tra le corsie del supermercato Gieffe di via Dante 27 a Cagliari, hanno pian piano arraffato di tutto dagli scaffali, riempiendo una borsa. Poi, come se niente fosse, hanno superato le casse e sono usciti senza pagare. Ad accorgersi degli strani movimenti è stato uno dei dipendenti. La responsabile del punto vendita ha subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata un’auto dei carabineri: i militari hanno raccolto le testimonianze dei lavoratori del market e, stando alle prime informazioni che trapelano, ad aver compiuto il furto sarebbero state due persone. “Non è la prima volta che capita un fatto simile, “, spiega la responsabile, R. N., a da Casteddu Online. “Hanno preso della merce ma dobbiamo ancora quantificare i danni esatti, siamo esposti a fatti simili, a volte sono gli stessi clienti a segnalarceli”. Una mano d’aiuto per risalire agli autori del furto potrebbero però avere le ore contate: “Dentro il supermercato abbiamo le telecamere”.

Fonte: Casteddu On Line