Ladri scatenati a Oristano e Tiria: i furti sono tre e nell’arco di poche ore

Ladri scatenati a Oristano. Dopo il furto nel quartiere di San Paolo – Torangius, in una villetta a schiera di via Marche, si è appreso che nell’arco di poche ore altre due abitazioni sono state interessate dai furti: una nella borgata agricola di Tiria e una nella zona di Su Brugu, in via Aristana.

Nella villetta di campagna i ladri hanno portato via oggetti in oro, per un valore di migliaia di euro, e messo sottosopra la casa, causando danni agli arredi.

Nella casa di via Aristana, si sono diretti in una camera da letto e scardinato un cassetto chiuso a chiave, portando via oggetti preziosi. Le stesse modalità del colpo nella villetta di via Marche.

Sui furti indagano polizia e carabinieri.

Martedì, 18 febbraio 2020

