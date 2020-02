Assoluzione per i tre ragazzi di Furia Rossa: sui social una petizione

A pochi giorni dell’udienza che decreterà la condanna o l’assoluzione di Mario Figus, Davide Pinna e Marco Contu, i tre giovani del Collettivo Furia Rossa, finiti a processo perchè accusati di diffamazione per alcune frasi comparse sul blog del Collettivo, sui social si diffonde una raccolta firme su una petizione per l’assoluzione dei tre, indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per loro, il Pubblico Ministero Giuseppe Scarpa ha chiesto 8 mesi di reclusione e il pagamento di 150 mila euro di provvisionale per poter disporre della condizionale.

I contenuti del blog si riferivano all’operazione di sfratto della famiglia Spanu di Arborea, avvenuta cinque anni fa in un clima di grande tensione, e colpivano l’operato dell’allora questore di Oristano Francesco Di Ruberto, del capo della Digos, Vincenzo Valerioti e del primo dirigente, Pino Scrivo.

“Se emblematica e cinica era apparsa la vicenda Spanu”, si legge nella petizione a firma di Gian Luigi Deiana e proposta da Alessandro Cauli sulla piattaforma change.org, che ha raggiunto per ora 30 firme, “questa sua conseguenza apparentemente secondaria ne replica in automatico la pesantezza e la gravità; la questione si configura ora in modo compiuto e assolutamente semplice: come sia possibile che vecchi contadini che non hanno commesso reati siano rovinati per sempre nell’indifferenza generale, e come sia possibile che giovani studenti, incensurati fin nei registri di scuola, che non sono rimasti indifferenti a quella vicenda, debbano rischiare di subire la stessa sorte”.

“Non è per questo genere di avvitamenti che i cittadini necessitano degli istituti di polizia”, prosegue il testo, “noi che di questi studenti siamo stati maestri, noi cittadini, abbiamo conformato il nostro insegnamento al principio che proprio l’indifferenza è il maggior pericolo sociale, in quanto complice perpetuo delle ingiustizie conclamate e delle storture che possono generarsi nei periodi di crisi, ed è il massimo agente diseducativo, in quanto è il più pervasivo e impunito dei mali della società; le impertinenze verbali, in questa difficile composizione delle ragioni, non si castigano per via giudiziaria”.

“Vorremmo sollecitare i denuncianti a ritirare la loro iniziativa giudiziaria”, conclude, “in rispetto di questo principio superiore che primariamente deve ispirare anche la loro funzione; manifestiamo a Davide, Mario e Marco la nostra solidarietà, e chiediamo la loro piena assoluzione”.

Durante l’ultima udienza, davanti al Tribunale di Oristano, si è svolto un sit-in di solidarietà nei confronti dei militanti del collettivo Furia Rossa. I tre giovani sono assistiti dall’avvocato Rosaria Manconi, che ha chiesto l’assoluzione e un risarcimento danni per gli studenti. La sentenza è attesa per lunedì 24 febbraio.

