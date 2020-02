Sì alla continuità territoriale in Sardegna: voli a tariffa agevolata per Roma e Milano tutto l’anno

“Per quanto riguarda la questione Air Italy abbiamo concordato assieme al ministro di richiedere un immediato cambio procedura di liquidazione per trovare nuovi strumenti per la tutela dei lavoratori e della nostra economia. Questi argomenti saranno oggetto della riunione di giovedì prossimo al quale oltre alla parte politica interverrà anche quella sindacale”, ha concluso il presidente.

“Diritto alla mobilità con la proroga della continuità nelle more dell’aggiudicazione delle rotte e salvaguardia dell’occupazione e dell’economia della Sardegna attraverso una adeguata gestione della procedura di liquidazione di Air Italy. È la sintesi dei temi del colloquio tra il presidente della Regione Christian Solinas col ministro Paola De Micheli. “Abbiamo rappresentato la situazione determinata dalla liquidazione della compagnia Air Italy e il percorso avviato dalla Regione a seguito delle interlocuzioni con l’UE relative alla continuità”, affermano congiuntamente il presidente e il ministro dopo l’incontro di questo pomeriggio a Roma. “La correttezza della procedura intrapresa ha consentito di esprimere una rassicurazione significativa riguardo alla proroga della attuale sistema di collegamenti aerei, a seguito dell’impegno della Regione a concludere la procedura di gara con l’assegnazione entro il 31/12. Riteniamo pertanto che il via libera alla proroga possa arrivare entro pochi giorni. Questo consentirà all’Isola una gestione programmatoria adeguata in vista della imminente stagione estiva”, hanno dichiarato il Presidente Solinas e il ministro De Micheli.

Fonte: Casteddu On Line

