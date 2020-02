I ladri d’appartamento ancora in azione a Oristano

Ladri d’appartamento ancora in azione a Oristano Un nuovo caso nel quartiere di San Paolo – Torangius, già teatro di furti in case e d’auto nelle scorse settimane

Di nuovo in azione i ladri nelle abitazioni nel quartiere di San Paolo – Torangius. Domenica scorsa, qualcuno si è introdotto in una delle villette a schiera di via Marche. Secondo quanto si è appreso, i ladri sarebbero entrati dal retro dell’abitazione e si sarebbero diretti in una delle camere da letto, portando via oggetti di valore, prelevati dai cassetti.

Il furto è avvenuto la sera, in un momento nel quale i proprietari non erano in casa.

Per il furto è stata sporta una denuncia ai carabinieri di Oristano.

Nelle scorse settimane la zona è stata teatro di un altro furto in abitazione e di due furti d’auto.

L’ultimo mercoledì scorso in via Toscana, davanti al civico 1, quando era stata rubata l’auto del proprietario dell’abitazione, una Mitsubishi Pajero bianca, vecchio modello, ritrovata poi vicino Paulilatino.

Appena il sabato precedente, c’era stato un altro furto d’auto nel quartiere. Era stata rubata una Fiat Uno bianca, in pieno giorno, in via Lazio.

Il giorno dopo, non molto distante, si era registrato un furto all’interno di una abitazione, in via Verga, nei pressi della chiesa di San Paolo: una zona già bersaglio dei ladri negli scorsi anni.

