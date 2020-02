Cagliari, giardinieri ancora senza stipendi: “Sono allo stremo, vogliono solo i loro soldi”

Hanno controllato i conti correnti personal, sperando di vedere l’accreditamento dello stipendio di dicembre, ma sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta. I trenta giardinieri dri parchi di Terramaini e di via dei Donoratico tornano a incrociare le braccia: domani, per 24 ore, resteranno davanti ai cancelli delle due aree green per protestare contro l’ennesima “promessa non mantenuta”. La lettera di fuoco firmata da Cgil (Valentina Marci) e Cisl (Emanuele Incani) è sin troppo chiara: “La società cooperativa Santo Stefano, come più volte già successo in passato, non è stata conseguente agli affidamenti presi il 10 febbraio durante la riunione fatta al Comune alla presenza del sindaco Truzzu, che ci legge per conoscenza. Perciò, visto quanto sopra e visto il perdurare dello stato di agitazione proclamato nel mese di novembre”, viene proclamato “per la giornata di mercoledì 19 febbraio lo sciopero generale dei lavoratori impegnati nella manutenzione dei parchi di Terramaini e Giovanni Paolo II”.

