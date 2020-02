Paura a Sinnai, auto ribaltata dopo uno scontro frontale: 3 feriti, uno è grave

Brutto incidente questo pomeriggio lungo la circonvallazione che da Maracalagonis porta a Sinnai. Due le auto coinvolte nella collisione, una Opel Astra e una Fiat Idea, quest’ultima si è ribaltata perdendo la sospensione posteriore che è finita nel mezzo della carreggiata. Ancora incerte le cause dello scontro, forse una distrazione o un malore di uno dei due conducenti, che sono stati immediatamente soccorsi e accompagnati in ospedale dalle ambulanze del 118 prontamente intervenute. Sul posto i vigili del fuoco di Cagliari, i carabinieri e i vigili urbani di Sinnai per i rilievi di legge. Tre complessivamente è feriti, tutti accompagnati al Brotzu. Uno in codice rosso per un trauma cranico. Notizia in aggiornamento.

(di Walter Zucca)

Fonte: Casteddu On Line