Sabato 29 febbraio, dalle 15.30, il carnevale si sposta a Solanas, con il raduno di giovani in maschera in via Principessa Iolanda, sempre rallegrato da giochi, balli e musica.

Appuntamento seguente sabato 22 febbraio, dalle 15.30, con il raduno di giovani in maschera in piazza Don Sturzo. Giochi, balli e musica e sculture di palloncini modellabili. Il team dell’animazione proporrà anche uno spettacolo di bolle di sapone.

Si inizia giovedì grasso, 20 febbraio, dalle 9.30, con la sfilata in maschera per le vie del paese degli alunni e delle alunne delle scuole materne, elementari e medie dell’Istituto comprensivo di Cabras e Solanas, accompagnati da giochi, balli e musica. Sarà presente un team di animazione, che eseguirà sculture di palloncini modellabili. Il tutto accompagnato da una degustazione di dolci della tradizione carnevalesca.

Cabras, in occasione del Carnevale, si anima di maschere in festa e attività al Museo.

Il carnevale arriva a Cabras: sfilate in maschera e attività al Museo Col biglietto della Sartiglia sconto per vedere i Giganti di Mont’e Prama

Fonte: Link Oristano

