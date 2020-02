Cagliari, porta crollata al mercato di San Benedetto: “E’ stata forzata”

Sopralluogo al Mercato di San Benedetto per accertare le cause del ribaltamento della porta. I tecnici del Servizio Lavori Pubblici hanno effettuato un sopralluogo al Mercato di San Benedetto per accertare le cause del ribaltamento della porta di un ingresso di via Bacaredda, avvenuto nella giornata di ieri lunedì 17 febbraio.

Da un primo esame si è rilevato che la piastra in ghisa che dovrebbe garantire un solido vincolo inferiore dell’anta è gravemente danneggiata. Con buona probabilità proprio questo danno ha provocato lo slittamento dell’anta e il suo ribaltamento.

Si presume che il pezzo spezzato, peraltro sostituito di recente, abbia subito danni per un tentativo di forzatura, in quanto la pompa idraulica a pavimento, che governa il movimento dell’anta, il giorno 17 risultava bloccata in apertura.

Accade frequentemente, a carico di questa porta in particolare, che si intervenga a sbloccare la pompa in quanto si inchioda per via del fatto che viene forzata in posizione aperta per agevolare il transito dei carrelli degli operatori.

Per migliorare la condizione di funzionamento della porta si sta provvedendo alla sostituzione integrale del meccanismo idraulico (pompe) e si sostituiranno i pesanti cristalli con pannelli in policarbonato trasparente, più leggeri e sicuri.

L’assessore ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia sottolineano che le squadre di manutenzione sono costantemente a disposizione per gli interventi di manutenzione che si rende necessario effettuare. I tempi di intervento sono di circa due ore dalla chiamata. Nel caso della porta di ingresso del Mercato non c’è stata nessuna segnalazione o richiesta di intervento.

