Bianca, la mamma di 86 anni ammazzata a coltellate dal figlio: “Era ubriaco, usato un coltello da cucina”. Si chiamava Cesarina, ma tutti la conoscevano come Bianca: una mamma di 86 anni che ha perso la vita nel modo più cruento, uccisa a coltellate dal figlio Gianni sotto l’effetto dell’alcol. La vicenda è avvenuta a Bologna. Al nostro giornale partner Il Resto del Carlino le inquetanti testimonianze dei vicini: “L’ho vista andare via con gli infermieri domenica. Aveva gli occhi tutti pesti, era ridotta malissimo. Ma i medici mi avevano assicurato che ce l’avrebbe fatta”, ha raccontato un’amica. Ma purtroppo, dopo diversi litigi avvenuti in passato tra le mura domestiche, è arrivato il tragico epilogo, il cuore della donna ha cessato di battere.

Fonte: Casteddu On Line

