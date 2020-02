Il lunedì di carnevale l’appuntamento è con la Sartigliedda

È l’appuntamento dedicato ai più piccoli e anche quest’anno torna lungo il percorso di via Duomo nel giorno di pausa dalla Sartiglia. Lunedì prossimo, 24 febbraio, si corre la Sartigliedda. Protagonisti i mini cavalieri che, in sella ai cavallini della Giara, emulano i colleghi adulti, riproponendo tutte la fasi della giostra equestre di Oristano.

In testa al corteo della 42° edizione della manifestazione, promossa dalla Pro loco di Oristano, in collaborazione con la Giara Oristanese e il Giara club “Antonio Casu” su componidoreddu Filippo Corona, affiancato da Benedetta Pinna, che vestirà i panni di su segundu, e Angelica Salaris, come terzu.

Si comincia alle 13, in piazza Roma, con la vestizione. Filippo Corona, sul palco allestito sotto la torre di Mariano, indosserà gli abiti del capocorsa, grazie alle abili mani delle massaieddas. Una volta terminata la vestizione, si formerà il corteo, aperto dai mini tamburini e mini trombettieri, che percorrerà le vie del centro storico per dirigersi in via Duomo, dove, a partire dalle 14, si darà il via alla corsa alle stella. La Sartigliedda terminerà, prima che scenda la sera, con le esibizioni delle pariglie, spericolate acrobazie a cavallo, capaci di suscitare sempre grande entusiasmo e ammirazione nel pubblico.

“Come tutti gli anni”, conferma il presidente della Pro loco di Oristano, Gianni Ledda, “nell’intervallo fra la corsa alla stella e l’esibizione delle pariglie si terrà la ormai tradizionale festa dei coriandoli, con la distribuzione di una tonnellata di coriandoli, che regala ai bambini, ma anche agli adulti presenti, un momento di spensieratezza carnevalesca”.

I biglietti per l’accesso alle tribune sono in vendita nella sede della Pro Loco di Oristano in Via Ciutadella De Menorca, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Pro Loco di Oristano per telefono, al numero 0783 70621 o attraverso la pagina Facebook dell’associazione.