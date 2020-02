Piove sui documenti: l’Archivio di Stato di Oristano cerca una nuova sede

Umidità e infiltrazioni d’acqua nell’archivio di Stato di Oristano, che cerca urgentemente una nuova sede dove trasferirsi per preservare la documentazione ospitata. Nel sito dell’ente è stato pubblicato un avviso di indagine immobiliare, per quella che diventerà la nuova sistemazione prima del trasferimento nell’ex convento di San Francesco, nel quale si stanno svolgendo lavori di ripristino della vecchia struttura già sede del Distretto militare.

“Già nel 2017”, spiega la direttrice Poddigue, “avevamo avviato un’indagine di mercato, ma non era stata inoltrata nessuna offerta valida. Il trasloco è urgente: abbiamo avuto infiltrazioni d’acqua piovana che hanno messo a serio rischio la documentazione e anche gli impianti di sicurezza non sono adeguati”.

Fonte: Link Oristano

