Sartiglia: percorsi e divieti. Ecco la mappa con le disposizioni del Comune

Stop alla circolazione e alla sosta nelle vie interessate dalla manifestazione

Manca ormai pochissimo alla Sartiglia e a Oristano continuano i divieti disposti dal Comune per disciplinare la circolazione stradale e permettere gli ultimi preparativi e lo svolgimento della giostra equestre.

In particolare, verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione nelle vie principali che interessano tutta la manifestazione.

I divieti inizieranno dalle 14 di sabato prossimo 22 febbraio fino a martedì 25 febbraio. Sabato sarà vietata la circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata solo in via Tharros, nel tratto che va da Piazza Roma fino a Via Cagliari.

Dalle ore 7 di domenica 23 e martedì 25, dalle 7 del mattino, sarà vietata la circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Figoli, dall’incrocio con vico Brancaleone Doria sino a via Ricovero e dall’intersezione con via Verdi e Piazza roma, vico Tirso, vico Verdi, vico Mazzini, via Tirso (tratto compreso tra Piazza Roma e via Sardegna), vico Ricovero, via Garibaldi (tratto compreso tra via Serneste e vicolo Severino), via Carmine, vico Angioy. Divieto di circolazione anche in via Cagliari, nel tratto compreso fra via Gennargentu/Amsicora e via Tharros, in via XX Settembre, nel tratto compreso fra via Diaz e via Cagliari.

Dalle ore 15, divieto di circolazione anche in via Brancaleone Doria, dall’incrocio con via Palestrina, sino a via Figoli, e in via Bellini.

Sarà istituito, inoltre, il senso unico di marcia in via Puccini (da via Bellini verso via Verdi), via Verdi, in via Figoli fino all’intersezione con via Donizetti, da via Canepa a Via Donizetti, in via Ozieri, nel tratto compreso fra la strada per la località Is Pastureddas e via Ghilarza, con direzione consentita verso il passaggio a livello di via Ozieri/Ghilarza.

Sosta vietata, invece, in via Mariano IV° dall’incrocio con Piazza Mariano sino al numero 48, per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso.

Per permettere il passaggio del corteo di accompagnamento del Componidori, alla cerimonia di vestizione del Gremio dei Contadini, domenica 23 febbraio, dalle 8, sarà vietata la sosta in via degli Artigiani, sede della casa presidente del Gremio Gianni Dessì, nel tratto compreso fra il civico 6 e l’intersezione con via Cagliari, in via Aristana, e in via Gialeto (fra il civico 31 e via .Sant’Ignazio, con deviazione del traffico sulle strade adiacenti.

Dalle 10.45, saranno bloccate tutte le strade interessata del Corteo di accompagnamento del Capo Corsa alla sede della vestizione: via degli Artigiani, via Cagliari, via Tirso, Piazza Roma, via Umberto I°, Piazza Eleonora, via Carmine, via Crispi, Piazza Manno, via Solferino, via Othoca, via Aristana.

Divieti anche per la cerimonia di vestizione del Componidori del Gremio dei Falegnami. Martedì 25 febbraio, dalle 8, sarà vietata la sosta in via Lombardia, sede della casa del presidente Carlo Pisanu, tratto compreso fra civico 60 e intersezione con Via Piemonte, e vietata la circolazione in via Palmas, dall’incrocio con Via Falliti/Ugone III° sino a Via Iglesias (lato “Panificio Piras”), in via Iglesias, dall’intersezione con via Palmas all’intersezione con via Alghero, in via Sant’Antioco, tratto fra via Alghero e via Caprera, in via Caprera, tratto compreso tra via Sant’Antioco e Via Falliti, in via Arborea, in via Aristana, e in via Gialeto (fra il civico 31 e via Sant’Ignazio), con deviazione del traffico sulle strade adiacenti.

Dalle 11.15, per permettere il passaggio del corteo a piedi per accompagnamento del capo corsa alla vestizione, con partenza dalla residenza del Presidente del Gremio in Via Lombardia 62, vietata la circolazione nel percorso che toccherà Piazza Italia, via Lazio, via Sardegna, via Marconi, via Masones, via Vittorio Veneto, Piazza Sant’Efisio, via Amsicora, via Arborea, Piazza Lucio Abis dove si concluderà.

Infine, per il transito del corteo della Sartigliedda di lunedì 24, sarà vietata la sosta e la circolazione in via Crispi.

Martedì, 18 febbraio 2020

