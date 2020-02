Gli abitanti di Nughedu in un film contro lo spopolamento: anteprima Un evento per ricostruire i sei mesi del progetto di comunità nel piccolo centro del Barigadu

Un’esposizione temporanea nel cuore di Nughedu Santa Vittoria per raccontare i mesi di attività e progetti della community manager Silvia Di Passio nel piccolo paese del Barigadu, 460 abitanti sulle sponde del Lago Omodeo, dove si è pprtato a termine anche un film con gli abitanbti quali protagonisti.

È l’iniziativa ideata dallo Spinoff Sardarch per celebrare Spop Lab, il progetto che ha coinvolto la popolazione di Nughedu in attività di varia natura, con l’intento di contrastare il fenomeno dello spopolamento e sperimentare occasioni di stimolo per la fiducia e la consapevolezza delle risorse proprie dei piccoli comuni e dei loro abitanti.

Il progetto, unico nel suo genere, e il primo a livello nazionale ha avuto grande successo e sabato 29 febbraio sarà l’occasione per raccontarlo. Attraverso un percorso “a tappe”, durante l’evento, saranno ricostruite le fasi delle azioni di Spop Lab. L’evento dal titolo “Spop Lab, si riparte da qui!”, è in programma all’Ex-Oratorio di Nughedu Santa Vittoria, a partire dalle 10. L’incontro sarà un momento di confronto con quanti hanno preso parte ai mesi di attività.

Tra i progetti e le attività portate avanti, le più significative sono state la formazione di un gruppo giovani volontari, incontri su attivismo giovanile per lo sviluppo locale, i progetti di mobilità europea e volontariato internazionale e la realizzazione di un film partecipato, prima esperienza cinematografica comunitaria realizzata nelle aree interne.

L’anteprima del film partecipato con la presenza del regista Andrea Marchese è in programma per giovedì 27 febbraio, alle 18, nell’Aula Consiliare di Nughedu Santa Vittoria.

“In questi mesi abbiamo messo Nughedu Santa Vittoria al centro della nostra attività, abbiamo ascoltato i sogni delle persone, trasformandoli in possibilità, abbiamo osservato i luoghi, cercando di immaginarli come luoghi delle possibilità”, racconta la community manager, Silvia di Passio, selezionata da Sardarch come animatrice di comunità e attivatrice di risorse all’interno del progetto cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna. La trentunenne si è trasferita ad abitare sul Lago Omodeo dallo scorso settembre all’interno di una residenza temporanea messa a disposizione dal Comune di Nughedu Santa Vittoria.

“Abbiamo accolto cittadini temporanei che hanno lasciato la loro impronta, abbiamo viaggiato prendendo l’aereo e restando fermi consapevoli che i nostri paesi esistono finché sappiamo immaginarci in cambiamento e in rete”, spiega ancora Sivia di Passio. “Ora Nughedu riparte da qui, con nuove consapevolezze, competenze e fiducia nelle proprie possibilità, questo è il momento in cui percorso si trasforma, si snoda in vari cammini e lascia spazio a nuovi progetti”.