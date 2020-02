Air Italy: 300 in piazza a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Circa 300 tra amministrativi, addetti ai call center, tecnici di Meridiana Maintenance, piloti e assistenti di volo. Sono i lavoratori di Air Italy riuniti davanti al palazzo del Consiglio regionale, a Cagliari, per un sit-in dopo l'avvio della procedura di licenziamento per i 1.450 dipendenti della compagnia aerea, circa mille a Milano Malpensa e il resto in Gallura. Nonostante la seduta dell'Assemblea con all'odg la crisi di Air Italy sia stata sconvocata per gli impegni a Roma con la ministra De Micheli del governatore Solinas e del presidente del Consiglio Pais, una delegazione di lavoratori sarà ricevuta dai capigruppo.

"Questo è un proseguo del sit-in permanente che abbiamo a Olbia - spiega William Zonca della UilTrasporti - il rinvio del Consiglio ci comunica un certo imbarazzo e sconcerto. Con i capigruppo esprimeremo la nostra preoccupazione e chiederemo quale percorso si intenda affrontare per tutelare l'occupazione in una realtà aziendale che a noi sta a cuore". All'attacco Arnaldo Boeddu della Filt-Cgil. "Succede qualcosa di inaccettabile, il presidente del Consiglio e della Giunta sarebbero dovuti essere qua - denuncia - a Roma parleranno di continuità territoriale, ma qui c'è una vertenza che riguarda un know how costruito in cinquant'anni e che non possiamo perdere.

Oggi chiederemo la sospensione immediata della liquidazione e il ripristino dell'operatività degli aerei di Air Italy". Chiuso questo percorso, "dobbiamo sederci e avere tutte le interlocuzioni possibili e immaginabili con altri vettori", sottolinea il leader sindacale. "I lavoratori - conferma Gianluca Langiu della Fit-Cisl - non hanno preso bene il rinvio della seduta, visto che si tratta della vertenza più importante a livello regionale".(ANSA).