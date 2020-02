Master invernali di nuoto a Cagliari, l’invasione dei quasi 700

16. All Together Coop. Soc. 5548,200

In gran spolvero anche i più attempati tra cui spiccano due master 75. Marco Pinna dell’Esperia, classe 1944, che nei 50 rana (48.32) ottiene 816, 43 punti e Paolo Cambedda (Frog Swimming Cagliari), classe 1945, che si mette in evidenza nei 1500 stile libero (28’.18”. 70”’) ottenendo 806.16 punti.

Ma tra un sorriso, uno scherzo e l’alto tasso di socializzazione non mancano i risultati eclatanti con ben 27 tesserati che hanno superato la soglia degli 850 punti (vedere in basso). Tra loro ci sono delle autentiche eccellenze: undici persone hanno raggiunto il traguardo dei 900 punti.

Nutrite le gare che sono andate spedite grazie all’efficiente organizzazione. La responsabile del settore federale master Angela Locci non smette di lodare le eccellenti giurie che si sono intervallate nel week end: “Non mi era mai capitato, in tutte le gare organizzate sinora, di vederle così veloci e pronte nel dare i risultati. Le esecuzioni delle gare non hanno conosciuto momenti di pausa. E poi in queste circostanze fa la differenza anche la sportività e la voglia di divertirsi da parte dei partecipanti che condividono momenti di aggregazioni fuori dalla norma”.

Erano tanto attesi. Non si spiega altrimenti l’enorme entusiasmo degli appassionati nell’apprendere che la piscina cagliaritana di Terramaini avrebbe riaperto in tempi record due giorni prima dei Campionati Regionali Invernali Master di nuoto.

Fonte: Casteddu On Line

