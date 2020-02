Alghero Music (re)Generation, vince la band To the Zenit

Grande successo per Alghero Music (re)Generation. Dopo la selezione dei partecipanti al contest dedicato a rap e trap, si è giunti all’atteso evento di sabato 15 febbraio. Nell’ex-Mercato di via Sassari si sono esibiti i giovani che sono stati scelti tramite l’invio di due brani e compilazione del modulo d’iscrizione, ma non solo. Infatti sul palco anche gli ospiti regionali Balentia e Cool Caddish che hanno infiammato la platea. Un progetto, voluto dal Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, coordinato e organizzato da Stefano Idili insieme a Maria Giovanna Fara e Georgia Cimino, che si è sviluppato grazie anche alla preziosa collaborazione della Consulta Giovanile di Alghero e pure degli Istituti Superiori nello specifico del plesso A. Roth di via Diaz. Ed è proprio nella struttura scolastica della Pivarada dove la mattina di sabato si è svolta l’interessante e molto seguita “Masterclass” sul mondo dell’hip-hop e dunque sui generi rap, trap con passaggi sulla street art. “Una sentita collaborazione con le Scuole utile a dare input ai giovani sul mondo artistico e musicale che troverà maggiore sviluppo grazie alle prossime edizioni di Alghero Music (re)Generation”, è stato detto nei vari interventi. Poi, la sera, dalle 20.30, è iniziato lo show con la giuria, composta da Enzo Favata, Mattia Uldank, Balentia, Cool Caddish, Enrico Uleri e Chiara Doppio. che ha ascoltato, valutato e votato le varie esibizioni. Al primo posto si è classificato il gruppo To the Zenit (Alghero), al secondo Ari Selva (giunto da Bologna con un altro partecipante Samir Zouhari) e al terzo Nigma (Alghero). “Dopo diverso tempo, dunque, ritorna un progetto musicale dedicato ai giovani ad Alghero. Le difficoltà non sono mancate, ma il risultato ha ampiamente ripagato gli sforzi di tutti”, è stato detto a fine serata. Alghero Music (re)Generation va avanti con la definizione a breve di nuovi appuntamenti.

