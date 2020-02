Grande Fratello Vip, il televoto “silura” Serena Enardu: eliminata dalla Casa

Se l’è giocata sino all’ultimo, ma non è bastato. Serena Enardu è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, si spezza quel nuovo “incantesimo” che, seppur a intermittenza, si era nuovamente creato tra lei e Pago. Al televoto vince Fabio Testi, che prosegue la sua avventura denrtro la casa più spiata d’Italia. Durante la serata condotta da Alfonso Signorini ha tenuto banco anche una lettera-messaggio, molto toccante, scritta al figlio di Serena Enardu, Tommaso: “Cara madre, chi ti guarda in tv non conosce la donna che sei veramente. Tu sei una madre dalle mille risorse, un genitore raro. Il nostro rapporto vive di sincerità, ci siamo sempre confidati tutto. Sono felice di questa tua avventura, abbandona quindi le preoccupazioni e sorridi”. Parole che hanno fatto scoppiare in lacrime l’ex tronista di “Uomini e Donne” e che hanno commosso anche Pago.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.