Cagliari, sos dei poliziotti: “Le fondine delle pistole continuano a rompersi, abbiamo paura”

A distanza di oltre un mese “la situazione non è cambiata e abbiamo paura. Non volgiamo dover piangere dei colleghi, a Cagliari è già capitato anche ai poliziotti della Stradale”.

Il loro primo allarme aveva portato addirittura il Parlamento, grazie a delle interrogazioni ad hoc, ad occuparsi del caso. Ma senza nessun provvedimento definitivo. E, a quasi due mesi dall’inizio del 2020, i casi delle fondine delle pistole dei poliziotti che ai rompono e ancora un tema di stretta attualità. L’ultimo episodio è avvenuto “domenica. Un agente di una delle pattuglie delle Volanti”, spiega il segretario cittadino del Sap Luca Agati, “ha notato che la sua fondina si era spaccata. In caso di movimenti bruschi o, peggio ancora, durante un intervento concitato, l’agente di turno rischia di perdere l’arma”. Agati ha diffuso la foto dell’ultima fondina finita ko a Cagliari: “Si vede nettamente il taglio, la spaccatura. È un qualcosa di vergognoso”. Il 14 gennaio scorso, lo stesso Agati, dopo e prime fondine rotte nel 2020, aveva tuonato: “Dopo Trieste non vogliamo piangere altri morti”.

Fonte: Casteddu On Line

