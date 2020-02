Cure oncologiche negate: il giudice decide, nuova istanza alla Regione

Le associazioni e i sindacati invieranno, inoltre, una richiesta comune di incontro urgente al Prefetto di Oristano, alla presenza dei presidenti dei distretti sanitari e dei consiglieri regionali del territorio, per rappresentare la preoccupante situazione che potrebbe crearsi in caso di cessazione delle attività, così come paventate dall’assessorato regionale, e la situazione emergenziale rappresentata dal caso della paziente.

Hanno tutti concordato sulla necessità di un’azione comune delle componenti politiche e sociali del territorio, che affermi il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, condiviso e fatto proprio gli obiettivi delle associazioni. Le priorità da mettere in atto, è stato detto, sono la risoluzione dell’emergenza, il riconoscimento formale del reparto di Oncoematologia e di Oncologia, per potenziare l’offerta di salute nel territorio oristanese e concorrere a risolvere il problema del “troppo pieno” dell’Ospedale Businco di Cagliari.

Deciderà giovedì prossimo 20 febbraio il giudice del Tribunale di Oristano Valentina Santa Cruz, se ordinare all’Assessorato regionale alla Sanità e all’Ats, di far somministrare a Oristano la terapia salvavita alla paziente oncologica che si è vista negare il trattamento dall’ospedale San Martino, perché non autorizzato dalla stessa Regione.

Fonte: Link Oristano

