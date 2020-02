Dolianova, rivoluzione in piazza Lavoratori: parcheggi in aumento

Piazza Lavoratori: nuovo parcheggio con aumento dei posti auto. L’intervento di riqualificazione del parcheggio di piazza Lavoratori completa un importante progetto di riorganizzazione del tessuto urbano di questo comparto, iniziato con la realizzazione della nuova piazzetta.

I 13 alberi rimossi verranno sostituiti con altrettanti alberi ad alto fusto, posizionati in maniera ordinata, tale da consentire l’incremento del numero dei parcheggi che da circa 32 diventano 56.

Verrà definita la viabilità in ingresso e in uscita, in totale sicurezza per auto e per i pedoni. Il nuovo parcheggio, spiega il sindaco Ivan Piras “garantirà un valore aggiunto per tutta la comunità proiettato al supporto delle attività produttive, commerciali e di servizi”.

