Confcommercio,vademecum ispezioni locali

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - A volte manca qualche autorizzazione. In qualche altra occasione c'è un commesso o un barman, raccattato all'ultimo momento per una sostituzione, che lavora a giornata senza contratto. E talvolta non sono specificati gli allergeni contenuti nei pasti servizi a tavola.

Sono le "magagne" più ricorrenti rilevate da vigili urbani, Nas, Asl o dagli ispettori del lavoro negli esercizi commerciali in Sardegna. Ora, grazie al Roadshow di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio, è arrivato a Cagliari un "Vademecum Ispezioni - Le ispezioni nei pubblici esercizi: tutto ciò che devi sapere!".

La guida individua quali sono i comportamenti corretti da tenere (prima e durante un'ispezione) per evitare di incorrere in sanzioni, soffermandosi su doveri, ma anche sui diritti dei titolari dei locali che vengono controllati. "Ci troviamo di fronte a un sistema farraginoso di regole", ha detto il presidente di Confcommercio Sud Sardegna e consigliere nazionale Fipe, Alberto Bertolotti, "per questo organizziamo iniziative come queste che mettono insieme nella stessa stanza gli imprenditori e i deputati al controllo, con il fine di riconoscersi gli uni con gli altri e arrivare a una sempre maggiore collaborazione, utile all'economia del territorio. Il vademecum rende più facile e consapevole l'attività delle nostre imprese e soprattutto ne sottolinea i doveri e anche i diritti".

I Nas di Cagliari nel 2019 hanno effettuato 1.469 ispezioni, sequestrato 22.476 confezioni tra acque e bibite, alimenti dietetici, carni e allevamenti, farine, pane e pasta, farmaci, latte e derivati, oli e grassi, prodotti fitosanitari, ittici, ristorazione e vini e alcolici. La Polizia municipale lo scorso anno ha effettuato 577 controlli: si sono contati 84 verbali amministrativi per la violazione di leggi regionali e statali, 79 per l'occupazione abusiva di suolo pubblico attività difformi, 14 quelle per assenza di autorizzazione delle autorità competenti, mentre sono state 137 le ispezioni effettuate con altre forze di polizia. La Asl a Cagliari nel 2019 ha effettuato 3.454 ispezioni: in 216 casi si sono riscontrate irregolarità.(ANSA).