Pula accoglie la salma di Roberto Abis, stroncato da un malore nelle Filippine: domani i funerali. L’annuncio su Fb della sindaca Carla Medau: “Cari concittadini desidero informarvi che oggi Roberto Abis, nel suo ultimo viaggio, ha fatto rientro a Pula. In questi giorni ciascuno di noi ha pregato per la sua anima buona, ha pianto amaramente e ha rivolto a lui pensieri di cordoglio, carichi di tristezza per aver perso un amico, un confidente, un figlio.

“Un Signore”; “Una persona gentilissima, un uomo dai modi e dall’educazione fuori dal comune”; “aveva un bel giro di amici e soprattutto era ben voluto”; “molto generoso e disponibile, era un bravissimo ragazzo”

Queste sono solo alcune delle espressioni che ho raccolto tra i cittadini nel momento in cui abbiamo appreso la notizia.

Il silenzio, lo sgomento la facevano da padrone, tutti siamo stati colpiti profondamente dalla sua morte, così improvvisa.

Ed è proprio così, non sono parole di circostanza cari Severina e Sandro.

Chi ha avuto il dono e la grazia di poterlo conoscere, di poterci lavorare o di poterlo incontrare anche solo per qualche minuto

ha intuito subito la grandezza del suo cuore, l’onestà, la sua capacità di andare d’accordo con tutti.

Domani, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista alle ore 15:30, si svolgeranno i funerali e potremo rivolgergli l’ultimo saluto terreno, nella certezza che egli veglierà sui suoi cari e su tutti noi.

La Comunità di Pula, l’Amministrazione comunale si stringe attorno a Severina e Sandro, Daniela e Aldo e ai familiari tutti, in un abbraccio commosso nel ricordo dell’amato Roberto.

A loro rivolgiamo un ringraziamento per averci fatto dono di un figlio, di un amico che è stato esempio per tutti nei valori più autentici dell’amicizia, di amore per la vita e di rispetto del prossimo”.

Fonte: Casteddu On Line