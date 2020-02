Air Italy: assemblea dipendenti a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 17 FEB - Almeno 200 dipendenti di Air Italy sono riuniti nell'aula magna del dipartimento di Economia del Turismo, all'interno dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, per una nuova assemblea convocata insieme ai sindacati dopo l'avvio della procedura di licenziamento per i 1.450 lavoratori della compagnia aerea, circa mille a Milano Malpensa e il resto in Gallura. Il personale ha già attivato un presidio permanente nell'hangar aziendale adiacente all'aerostazione dal primo giorno in cui gli azionisti hanno deciso la messa in liquidazione in bonis della società.

Due le questioni che vengono affrontare nell'assemblea di Olbia: da una parte le richieste da presentare domani ai capi gruppo del Consiglio regionale che riceveranno dipendenti e sigle in occasione della seduta dell'Aula dedicata alla crisi di Air Italy; dall'altra, la fattibilità della trasferta di una delegazione a Roma giovedì 20 quando la ministra De Micheli incontrerà i sindacati e i rappresentanti delle regioni Sardegna e Lombardia.