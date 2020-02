Urbanistica a Pula, la protesta in Regione: “Comune commissariato e scavalcato nella sua autonomia”

“Ancora

una volta la Regione va oltre le sue prerogative entrando a gamba tesa nell’ambito di

competenza

di un Comune, mancando di rispetto alla sua autonomia e alla volontà degli elettori

che

hanno dato fiducia all’Amministrazione locale scelta e ampiamente votata

”.

Così

il

Consigliere

regionale del P

artito

Democratico della Sardegna Valter

Piscedda

,

primo

firmatario

di una

apposita

interpellanza

,

sottoscritta

anche

dai

colleghi

Gianfranco

Ganau

,

Piero

Comandini

,

Sa

lvatore

Corrias

,

Roberto

Deriu

,

Giuseppe Meloni

,

Daniele Cocco, Eugenio Lai,

Francesco

Agus

,

Laura

Caddeo

,

Maria Laura

Orrù

,

Antonio

Piu

,

Gian Franco

Satta

,

lamenta l’agire

della

Regione che, con Deliberazione della Giunta, ha nominato un commissario ad acta per

definire

il Piano Urbanistico Comunale di Pula.

“

Nel

2015,

con

la D

elibera

di C.C. n. 30, il Comune di Pula

ha

adottato il

Piano

Urbanistico

Comunale

già predisposto dalla precedente Giunta comunale, procede

ndo

alle pubblicazioni di

rito.

Nel 2016 la Regione Sardegna ha inviat

o

al

Comune

le proprie osservazioni

e,

da quel

momento,

iniziato

un lungo iter

istruttorio

che

ha visto le due amministrazioni rimpallarsi il PUC

per

essere modificato, adeguato, condiviso al fine di ottenere uno strumento di governo del

territorio

quanto più rispondente alle esigenze di un contesto complicato, fortemente costretto tra il

suo

passato legato ad una economia agricol

a

e la sua

attuale

vocazione turistica

.

Non

sempre

–

prosegue

Piscedda

il

dialogo con l’ente

sovraordinato

è stato agevole:

i

rilievi della

Regione

hanno rimarcato una generale inadeguatezza e incompletezza del Piano adottato nel 2015

per

cui, più che di semplici osservazioni, nella stragrande maggioranza dei casi, la R.A.S. ha

formulato

vere e proprie prescrizioni sostitutive ed inviti ad adeguare il PUC secondo le normative

vigenti,

in particolare a quanto prescritto dal Piano Paesaggistico Regionale

.

Nonostante

ciò,

l’Amministrazione

omunale

si è prontamente allineata alle prescrizioni degli Uffici regionali con

l’impegno a far integrare gli elaborati e la disciplina nei termini richiesti dalla Re

conformare alle 119 osservazioni formulate dalla R.A.S. per l’ad eguamento del P.U.C. al P.P.R.: a

tal fine, nel mese di novembre 2019 , il Comune di P ula ha predisposto un cronoprogramma che

prevede il completamento di tutte le azioni di rielaborazione entro il mese di Aprile 2020, con la

conseguente riadozione del PUC . Ora non si comprende quale sia la ratio che sottenda alla

decisione della Regione di attivare l’azione sostitutiva e, soprattutto, come tale scelta possa in

qualche modo accelerare un procedimento che , dal punto di vista dei docume nti e della

pianificazione , è già giunto all e soglie della sua conclusione: infatti, per raggiungere la chiusura

dell’iter per l’approvazione definitiva del PUC, il Commissario regionale non potrà che ripetere le

azioni già poste in essere dall’Amministrazione c omunale, dovendo attenersi alle 119 osservazioni

sostanziali che la stessa Regione ha già indicato all’Ente e che il Commissario ovviamente non

potrà disattendere . Non si comprende neppure l’agire dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica della R.A.S., con particolare riferimento ai più basilari principi di buona

amministrazione secondo criteri di speditezza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza e

soprattutto col minor sacrificio degli in teressi particolari dei privati. Appare anche disatteso il

principio costituzionale di sussidiarietà: dal momento in cui l’ente inferiore, che si trova ad un

livello di governo più vicino agli interessi posti in campo dagli strumenti che va a progettare, anche

nel rispetto della territorialità, ha la capacità di svolgere bene un compito e, in questo caso, di

portarlo a termine, per quale ragione l’ente sovraordinato decide di intervenire? Di ciò abbiamo

chiesto conto alla Giunta con una interpellanza depositata oggi, poiché riteniamo che la

D eliberazione di G . R. n. 52/38 del 23.12.2019, assunta peraltro senza il necessario contraddittorio

tra l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, possa

genera re un pericoloso precedente nell’autonomia democratica di tutti i Comuni della Sardegna e

del rispetto delle singole funzioni attribuite dalla Costituzione agli enti territoriali ” .

Fonte: Casteddu On Line

