Sbarcati 29 migranti, anche un bimbo

Domenica altri 11 sono stati bloccati nell'area del poligono militare di Capo Teulada, mentre questa mattina altri 14 sono stati intercettati sempre a Sant'Anna Arresi. Tutti i migranti, rintracciati da carabinieri, polizia e Guardia di finanza, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir per le visite mediche e operazioni di identificazione a cura del personale dell'Ufficio stranieri della Questura. Padre e figlio sono stati poi affidati alla Caritas, mentre gli altri due sbarcati sabato sono stati già trasferiti al Cpr di Macomer con in mano il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cagliari.

Fonte: Ansa

