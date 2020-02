Dipendenti della sanità sulle barricate

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - "Protesto per una sanità migliore". È la scritta sulla pettorina arancione indossata da decine di dipendenti dell'Azienda della tutela della salute.

Oltre duecento lavoratori si sono presentati con bandiere e fischietti davanti alla sede regionale dell'Ats per chiedere un cambio di rotta nel rapporto tra azienda e dipendenti su salari e turni. Anche perché, questo il messaggio lanciato durante il sit-in, la situazione si ripercuote sulle corsie e quindi sui pazienti.

"Stiamo lavorando in condizioni disumane", ha detto dal palco un dipendente. Sindacati d'accordo. "Stiamo chiedendo un impegno concreto - ha detto Nicola Cabras della Cgil - se non ci dovessero essere risposte, siamo pronti ad andare avanti con la proclamazione dello stato di agitazione". Insomma, prove tecniche di sciopero. "Vengano a lavorare al posto nostro - ha detto un'infermiera - per vedere cosa succede in corsia".

Uno dei problemi sollevati da sindacati e lavoratori è quello della carenza di personale. E con quota 100 la situazione rischia di peggiorare. "Sarebbe opportuno lo smantellamento dell'Ats - spiega Alessandro Floris della Cisl - perché il territorio ne sta risentendo troppo. Questo è solo l'inizio. Le risposte? Ci vuole la volontà di cambiare le cose". E diventa battaglia anche su ore e straordinari: "Gli organici - ribadisce Massimo Marceddu della Uil - sono allo stremo".

Ad assistere all'assemblea anche un gruppo di consiglieri regionali: tra loro Massimo Zedda, Francesco Agus e Maria Laura Orrù dei Progressiti. Una delegazione di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal commissario dell'Ats Giorgio Steri. Lunghissima la lista di richieste: "Vogliamo cambiamenti positivi - si legge in un volantino - e lavorare sereni, vogliamo il ritiro degli atti unilaterali che riguardano le nostre condizioni di lavoro e la produttività 2018 e 2019".

Chieste anche nuove assunzioni e la stabilizzazione dei precari.(ANSA).