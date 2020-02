Carla Moreni presenta “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo al Teatro Lirico di Cagliari

Venerdì 21 febbraio, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, la musicologa e critica musicale Carla Moreni presenta Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in un incontro con il pubblico. Il dramma in un prologo e due atti va in scena, venerdì 28 febbraio alle 20.30 (turno A), quale secondo titolo della Stagione lirica e di balletto 2020 del Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso alla presentazione è libero.

Carla Moreni – È docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como. Dal 2000 è titolare della critica musicale per il supplemento culturale del Domenicale di “Il Sole 24 Ore”, dopo aver collaborato con “Avvenire” (1993-2000) e “Il Giorno” (1986-1993). Scrive saggi musicologici per le principali istituzioni concertistiche e teatrali in Italia e traduce libretti d’opera dal tedesco. Per le edizioni del Sole 24 Ore ha firmato i testi delle collane “Bacchette d’oro” e “Grandi interpreti della classica”. È intervenuta al Libro dell’anno Treccani, per le edizioni 2011-2012-2013. Ha fatto parte della giuria dei Concorsi “Busoni”, “Borciani”, “Trio di Trieste” e “Premio Venezia”. Milanese, diplomata in Flauto al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” della sua città, si è laureata in Storia della musica all’Università Statale, con una tesi dedicata al collezionismo musicale a Milano nell’Ottocento, che è stata pubblicata come primo numero della collana “Musica e Teatro” dagli Amici della Scala. Al Teatro Lirico di Cagliari ha presentato: Madama Butterfly (2017), La fanciulla del West (2018), Attila (2019).

