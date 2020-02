Abbandonato dalla badante che lo accudiva, dopo che era morto per cause naturali. È la sorte di un 84enne di Grottaminarda, Mario C., il cui corpo è stato ritrovato l’altra sera avvolto in una coperta con addosso solo i pantaloni di un pigiama e un cappello, abbandonato nei pressi dell’ospedale Rummo di Benevento, in via Pacevecchia, sotto un grosso pino dove c’è un parcheggio.

L'articolo Abbandona in strada il cadavere dell’anziano che accudiva: fermata una badante proviene da Casteddu On line.