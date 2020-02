Grande sfilata di Carnevale a Cagliari: tutti pazzi per i selfie e i video con le maschere sarde

Storia di un successo a Cagliari: una grande sfilata di Carnevale, con le maschere sarde, incanta centinaia di spettatori. In fondo una ricetta semplice ma vincente, quella dell’organizzatore Gianfranco Carboni che ha portato in città gli amici del Carnevale di Seui, ma anche di Siurgus Donigala e di altre zone dell’Isola mescolandole con col fascino classico della Ratantira. Il tutto nel cuore del centro storico di Cagliari, dove il cuore del Carnevale non batteva così forte da tanti anni. Chi ha partecipato alla sfilata la racconta come una delle emozionanti degli ultimi decenni: tutti pazzi per i selfie e i video con Il corteo i Gruppi delle maschere: “S’Urtzu ‘e sa Mamulada” (Seui), “Sa Mascher‘e Cuaddu (Neoneli), “Scruzzonis” (Siurgus Donigala), “Donna Zenobia” (Macomer), “Sos Corriolos” (Neoneli), “Sa Ratantira Antiga” (Cagliari).

Cicci Marcialis, stampacino amministratore della sito stampacini doc. Dennis Mura presidente dell’associazione Urtzu e Sa Mamulada Seui che insieme a Quadrifoglio Karalis e Kama eventi hanno organizzato la sfilata delle maschere tradizionali a Cagliari ieri da piazza Yenne a piazza Garibaldi si raccontano qui in questo VIDEO. Nella foto scattata da Sandro, l’0emozione di Gianfranco Carboni e di Clara Pili durante un momento della sfilata.

Fonte: Casteddu On Line