Grave lutto per lo sport oristanese: Gianni Murgia, stroncato da un malore

Per anni dirigente del Marathon club, gestiva il negozio Giocasport, punto di riferimento per atleti e non

Una grave lutto ha colpito il mondo sportivo oristanese: è morto Gianni Murgia. Grande appassionato di corsa si era cimentato in innumerevoli gare ed era stato dirigente del Marathon club.

Stamane è uscito in bici per un allenamento di triathlon, ma ha avuto un malore nella zona del Monte Arci e ha cessato di vivere. Inutili i tentativi di rianimarlo e i soccorsi.

Il nome di Gianni Murgia era legato anche a quello del suo negozio Giocasport, a Oristano, un punto di riferimento per gli appassionati, ma non solo. Gianni Murgia dispensava consigli per tutti, con grande competenza. Diventava una sorta di personal trainer e questa sua caratteristica lo aveva fatto diventare amico di tantissime persone, anche oltre il mondo sportivo, all’interno del quale godeva di grande stima.

Tanta la commozione a Oristano e in provincia per la sua improvvisa scomparsa.

