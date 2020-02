Uccide l’ex a coltellate e fugge: arrestato a Sassari dopo un pericoloso inseguimento

Braccato da un imponente dispiegamento di carabinieri, è stato finalmente trovato e arrestato questa mattina, alle 8:30, Francesco Baingio Douglas Fadda, 45enne di Sassari, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo ieri sera dopo un diverbio ha ucciso a coltellate la sua ex compagna Zdenka Krejcikova, 41 anni, in un bar di Sorso. Poi si è dileguato con la sua Bmw abbandonando la donna morente nei pressi di una guardia medica. Ma nulla è stato potuto fare per lei. E’ morta poco dopo.

La sua fuga è finita questa mattina quando è stato individuato dai militari nei pressi della 131 a bordo della sua Bmw, da qui è nato un pericoloso inseguimento, che si è protratto ad altissima velocità per circa 40 minuti. Alla fine l’uomo si è infilato nei parcheggi dell’Auchan a Sassari e dopo avere fermato l’auto ha tentato di scappare a piedi; è stato però immediatamente bloccato i immobilizzato dai militari operanti. All’interno dell’auto c’erano le due bambine, fortunatamente illese, alle quali sono state prestate le prime cure sanitarie.

I FATTI – Intorno alle 20:30 di ieri i Carabinieri della Stazione di Sorso, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in un bar del paese dove poco prima un uomo aveva accoltellato la sua compagna, l’aveva caricata a bordo di un’auto di grossa cilindrata e si era dato alla fuga facendone perdere le tracce. I militari hanno ricostruito questa prima fase del delitto acquisendo importanti testimonianze secondo le quali la vittima, una donna della Repubblica Ceca di 41 anni, cercando di sfuggire dalle ire del compagno, era inizialmente riuscita a scappare cercando rifugio nel bar ubicato affianco alla sua abitazione.

Qui, senza che nessuno potesse intervenire, è stata raggiunta e accoltellata al petto dal compagno il quale l’ha caricata in macchina a bordo di una BMW di colore bianco, insieme a due bambine, di 11 anni, gemelle, figlie della donna, allontanandosi velocemente dal luogo. All’interno del bar è stato rinvenuta e sequestrata l’arma del delitto, un coltello da cucina di grosse dimensioni. Mentre le ricerche erano in corso, l’uomo si era spostato verso Ossi dove, viste le gravi condizioni della vittima, la abbandonava nei pressi della locale Guardia Medica dove veniva subito soccorsa, dapprima da residenti e poi da un’autoambulanza. La ferita era talmente grave che poco dopo ha cessato di vivere. Il fuggiasco, già noto alle Forze dell’Ordine, con le due bambine a bordo ha cominciato a vagare prima nel paese di Ossi e poi si è allontanato per ignota destinazione. Nel frattempo, sotto le direzione della Procura della Repubblica che ha coordinato tutte le fasi dell’intervento, è stato messo in piedi un articolato dispositivo di controllo di tutte le strade urbane ed extraurbane. Alle ricerche hanno preso parte tutte le componenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ed un elicottero dell’Arma. L’appunto delle ricerche è stato diramato a tutte le Forze di Polizia dell’Isola, prevedendo anche controlli presso i porti e gli aeroporti. Le diverse decine di pattuglie dislocate soprattutto nell’area della provincia di Sassari sono riuscite a stringere il cerchio

