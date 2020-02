E’ stato fermato oggi l’omicida di Zdenka Krejcikova, 41 anni, di nazionalità ceca. Si tratta dell’ex compagno. L’ennesimo femminicidio in Sardegna. L’uomo era già colpito dalla misura restrittiva nei confronti della donna di divieto di avvicinamento per aver già in passato usato violenza contro di lei. Ma non è bastato. Ieri sera al termine di un litigio in un bar in via Tiziano a Ossi, l’ha ferita con alcune coltellate. Poi l’avrebbe portata via in auto e lasciata in un appartamento dove è morta. Al dramma avrebbero assistito purtroppo anche le due figlie. Ritrovate oggi insieme all’uomo che si trova ora sotto interrogatorio. Fortunatamente almeno loro salve, ma terribilmente scosse dalla tragedia che le ha colpite: la perdita della loro madre.

L'articolo Femmicidio a Ossi, fermato l’ex compagno: aveva il divieto di avvicinamento proviene da Casteddu On line.