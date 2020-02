Cellulite, ecco il menu perfetto per combatterla: la dieta con le ricette giorno per giorno

Il menù Anti Cellulite

A cura di Raffaella Aschieri

Ci si preoccupa di questo inestetismo quando si è a ridosso dell’estate e alla prova costume. Ma in

realtà la cosi ’ detta cellulite è una vera e propria patologia e bisognerebbe trattarla come tale a

cominciare dallo stile alimentare più idoneo. Il normopeso , cosi’ come una regolare attività fisica ,

favoriscono la riduzione di questo inestetismo fastidioso e a volte dolorante. Ma tuttavia sappiamo

che anche nel normopeso le masse adipose localizzate restano li. In ogni caso l a dieta anticellulite

( che deve essere sempre prescritta da uno specialista in nutrizione) è una delle principali alleati

nella lotta contro l’inestetismo più odiato dalle donne. Dovrebbe diventare nel tempo uno stile

alimentare vero e proprio e supportare i var i trattamenti estetici a cui molte donne si sottopongo no

per ridurre le masse adipose localizzate all’altezza dei fianchi o delle ginocchia.

Esistono poi diversi livelli di “cellulite” infatti non tutte sono eguali. Quella che oggi prendiamo in

esame con relativo menù si riferisce alla Panni colopatia fibro -edematosa.

Questa patologia indica la sofferenza del tessuto sottocutaneo che si infiamma, dando il via ad una

serie di alterazioni a catena che compromettono la circolazione linfatica e del sangue . E’ collegata

ad una stasi micro-circolatoria dell’ipoderma, soprattutto a livello degli arti inferiori, con

alterazione dello scambio plasmatico tissutale. L’adiposità iperplastica è prevalente nell’ infanzia

mentre quella ipertrofica nell’età adulta. Nei tessuti si osserva un’ipertrofia degli adipociti , che,

oltre ad aumentare di volume, subiscono rotture a livello della membrana citoplasmatica causando

fuoriuscita di trigliceridi negli spazi intercellulari. In caso di stasi del circolo venoso, questa

“riserva” diventa difficile da utilizzare, si accumula fino a comprimere i capillari sanguigni, già

fragili, che iniziano a trasudare plasma dalle loro pareti divenute porose. Il plasma si infiltra fra le

cellule, con il tempo provoca un’ infiammazione del tessuto adiposo con formazione di fibrosi dei

tessuti sottocutanei: i capillari vengono ulteriormente compressi ed il drenaggio dei liquidi in

eccesso si fa sempre più difficile. Si innesca quindi un “circolo vizioso” che autoalimenta questa

patologia. Il rallentamento del flusso a carico dei microvasi del tessuto connettivo sottocutaneo

comporta un’alterazione distrettuale dei rapporti microvascolo -tessutali degli arti inferiori con

successiva stasi capillaro-venulare e difficoltà del ritorno venoso.

Le zone di predisposizione nel sesso femminile sono individuabili a livello dei glutei,

dell’addome, dei fianchi, della faccia supero esterna della coscia e del ginocchio . Si formano

inoltre edemi a causa del rallentamento del flusso sanguigno con conseguente ritenzione di liquidi

da parte dei tessuti. L’eccesso di liquidi comprime gli adipociti che sono così allontanati dai

capillari causando ridotto scambio di ossigeno e conseguente deterioramento dei tessuti. Può infine

essere coinvolto il tessuto connettivo con la formazione di noduli, anche dolorosi al tatto.

Si possono individuare tre stadi evolutivi della cellulite

● Fase edematosa: fase precoce dove prevale il ristagno di liquidi nei tessuti, con gonfiori e

possibili edemi

●

Fase fibrosa

: le cellule adipose si distanziano l’una dall’altra a causa dell’eccesso di liquidi e

le fibre di collagene degenerano e si formano dei noduli e l’epidermide assume l’aspetto “a

buccia d’arancia”

●

Fase sclerotica:

sono presenti noduli di grandi dimensioni; la superficie cutanea risulta

fredda e dolente al tatto

.

Come già detto il ruolo della alimentazione è fondamentale sia per ridurre in cm l’inestetismo che

per evitare di peggiorare. Il Menù

di mantenimento da circa 1800 kcal

qui presentato

è stato

pensato

per una cellulite di tipo

fibro

-edematosa

. Lo schema proposto offre l’idea di uno stile

al

imentare con uno schema preciso: c

ontorni di verdure cotte

(o porzioni di legumi)

assunti prima

del primo piatto a pranzo

e c

ontorni di verdure crude prima di un secondo piatto (carne, pesce o

formaggi magri a cena)

Giorno primo

Prima colazione latte

p.s.con

miele

latte

parz.scremato

145 g miele 5 g –

30 g frollini yogurt e

frutta

spuntino

200 g ananas al naturale

pranzo

biete lessate

bieta 170 g olio extra

verg.di

oliva 5 g

pennette pomodoro e grana

pasta alimentare 70 g grana 15 g pomodori 50

g olio extra

erg.di

oliva

5 g

preparazione lessare la pasta al dente e condirla, ancora calda, con i

pomodori tagliati a cubetti e scaglie di grana quindi cospargere un goccio di olio e amalgamare.

acqua gassata 25 g

crackers

180 g kiwi

spuntino

180 g kiwi

cena

carote grattugiate 160 g

olio extra

verg.di

oliva 5 g

175 g ricotta fresca di pecora

acqua naturale

60 g pane di frumento

spuntino

tisana di tarassaco

Secondo giorno

125 g yogurt prugna e

ferm.lattici

30 g frollini latte e miele

spuntino

160 g clementine

P

ranzo

C

atalogna olio e parmigiano

catalogna olio e parmigiano

catalogna 140 g olio extra

verg.di

oliva 5

g parmigiano 5 g

Spaghetti al radicchio rosso

pasta alimentare 70 g radicchio rosso 70 g

olio extra

verg.di

oliva 5 g aglio fresco peperoncino brodo vegetale 85 g

preparazione in una casseruola far insaporire con l’aglio ed il peperoncino

meta’

il radicchio tagliato

a listarelle, con un goccio di olio di oliva e alcuni cucchiai di brodo vegetale. cuocere la pasta e

scolarla al dente, versarla nella padella e mescolare rapidamente.

acqua gassata

50 g pane di segale

Macedonia tricolore

kiwi 160 g fragole 95 g banane 95 g succo di limone 10 g

spuntino

200 g pere

cena

160 g carote crude grattugiate

pesce spada lessato

pesce spada 165 g olio extra

verg.di

oliva 5 g succo di limone 10 g

acqua naturale

50 g pane di frumento

spuntino

tisana di erniaria

Terzo giorno

Prima Colazione 200 g latte

parz.scremato

40 g frollini alla mela

spuntino

100 g mele

pranzo

130 g funghi champignons in padella con olio 5 g

Z

uppa di verdura

zucchine verdi 120 g patate 35 g carote 35 g piselli freschi 25 g pomodori pelati

35 g cipolle 10 g prezzemolo parmigiano 10 g brodo vegetale 240 g preparazione cuocere tutte le

verdure tagliate a dadini nel brodo vegetale. a cottura terminata condire con un goccio di olio

40 g

granetti

classici

180 g banane

spuntino

180 g banane

cena

I

nsalatona e succo di

lim

.

carote 110 g lattuga 35 g finocchi 55 g ravanelli 35 g olio extra

verg.di

oliva 5 g succo di limone 5 g

P

etto di pollo ai ferri

petto di pollo 140 g olio extra

verg.di

oliva 5 g rosmarino prezzemolo

acqua naturale

25 g

crackers

(senza grassi)

spuntino

Tisana di equiseto

Quarto Giorno

Prima Colazione 125 g yogurt naturale e

ferm.lattici

40 g biscotti secchi

spuntino

200 g pere

Pranzo

I

nsalata mista

lattuga 105 g finocchi 30 g pomodori 30 g carote 40 g olio extra

verg.di

oliva 5 g

succo di limone 5 g

Risotto allo zafferano

riso 100 g olio extra

verg.di

oliva 5 g cipolle 10 g zafferano brodo vegetale

250 g preparazione tritare finemente la cipolla con un goccio di olio quindi farla stufare con alcuni

cucchiai di brodo vegetale. aggiungere il

riso,un

pizzico di sale e portarlo a cottura per circa 20

minuti. terminata la cottura unire lo zafferano.

acqua naturale

50 g pane ai cereali

200 g pompelmo

spuntino

110 g pere

cena

insalata di pomodori e rucola

pomodori 160 g rucola 65 g olio extra

verg.di

oliva 5 g

A

rrosto di manzo

manzo

magro 130 g latte scremato 15 g salvia rosmarino cipolle brodo

egetale

260 g olio extra

verg.di

oliva 5 g preparazione disporre la carne in una casseruola antiaderente con

un goccio di olio di oliva, la cipolla tritata finemente, gli aromi e lasciare insaporire per alcuni

minuti. unire quindi il brodo vegetale e l’acqua se necessario e terminare la cottura.

acqua gassata

60 g pane integrale

spuntino

tisana di mirtillo

Bibliografia

:

