Rete di illuminazione pubblica interamente rinnovata ad Arborea

Al lavoro per sostituire gli ultimi 157 punti luce. La sindaca Pintus: “Illuminazione anche nelle strade dove prima non c’era”

Sono stati avviati ad Arborea gli interventi di efficientamento energetico della parte di illuminazione pubblica gestita da ENEL Sole, previsti dalla nuova convenzione stipulata nel 2019 dal Comune. L’accordo prevede la sostituzione di 157 punti luce con nuove lampade a LED. “La nuova convenzione, oltre a rendere meglio illuminate le vie, ridurrà i consumi energetici e consentirà all’amministrazione un risparmio in termini economici”, ha spiegato la sindaca Manuela Pintus. “Gli interventi interesseranno il tratto di Corso Roma verso Terralba, Via De Gasperi, Via Porcella, Via Delle Mimose, Via Brigata Sassari, Via Barany, Via S. D. Savio, Via S. Chiara, Via Ferraris, Via Sant’Anna e Via Lazio. Compreso nei lavori anche la parte in ingresso alla borgata di Luri”. L’amministrazione comunale aveva già provveduto a efficientare la parte di illuminazione di proprietà del Comune, per un totale di 656 lampade, la sostituzione di pali e quadri elettrici danneggiati, il ripristino delle plafoniere mancanti nelle piazze centrali del paese e nella piazza di Luri.

A questo si è aggiunta la tinteggiatura dei pali, la realizzazione dell’illuminazione in alcune vie storicamente prive di luci, come Via Venezia, Via Poli e Via Chiardola, oltre che l’installazione di nuovi punti luce nelle borgate di Linnas, Pompongias e S’Ungroni e in Via Veneto. Adesso ogni palo presenta una targhetta con un numero identificativo e il numero telefonico per la segnalazione di eventuali guasti. “Con quest’ultimo lotto di lavori”, commenta con soddisfazione la sindaca Manuela Pintus, “si completa un importante sforzo compiuto dalla nostra amministrazione comunale. L’intera rete di illuminazione pubblica è oggi finalmente moderna ed efficiente, con diverse strade che prima erano prive di luce e adesso sono state dotate di illuminazione. Un ringraziamento particolare all’Assessore Benini per l’impegno profuso con serietà e competenza”. Sabato, 15 febbraio 2020 L'articolo Rete di illuminazione pubblica interamente rinnovata ad Arborea sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano