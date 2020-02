Caccia, zone di ripopolamento e cattura: “La mancata rotazione impedisce la tutela”

Inoltre per garantire il conseguimento dell’obiettivo del ripopolamento, il Consigliere Regionale Emanuele Cera chiede all’Assessore all’Ambiente Gianni Lampis, di promuovere una iniziativa forte e di rottura rispetto al passato, destinando per questa finalità nella prossima finanziaria regionale, quantomeno le risorse che il mondo della caccia versa per lo svolgimento annuale delle attività venatorie, al fine di colmare questa grave lacuna e reagire all’inerzia della Regione in tema di ripopolamento, che oramai dura da decenni.

Le zone di ripopolamento e cattura istituite dall’art. 47 della Legge Regionale 23 del 1998 a distanza di oltre venti, anni non hanno conseguito gli obiettivi per cui sono state istituite. Lo denuncia il Consigliere regionale Emanuele Cera, che ha sollecitato un intervenuto deciso dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, finalizzato a comprendere lo stato di salute delle zone di ripopolamento e cattura attualmente istituite, le quali, da zone temporanee sono impropriamente e “contra legem” divenute di fatto definitive, senza che siano noti gli effetti che questa situazione ha generato sull’ambiente e di comprendere gli effetti generati con il ripopolamento di queste aree.

Fonte: Link Oristano

