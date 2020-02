Scuola: sindacati, sciopero per l’intera giornata del 6 marzo

Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda inviano una lettera alla presidenza del Consiglio

E’ stata inviata oggi alla presidenza del Consiglio dei ministri la lettera di indizione dello sciopero della scuola per l’intera giornata del 6 marzo, con particolare riguardo, si legge nel documento, al personale in condizione di precarietà lavorativa.

“Tale indizione”, sottolineano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, “rappresenta una prima espressione di dissenso per le scelte politiche in materia di gestione del personale della scuola. Alla quale potranno seguire ulteriori iniziative”.

“Quattro i temi di dissenso al centro dello sciopero”, si legge in una nota della Uil Scuola: in primis i concorsi e le abilitazioni, nonchè le questioni dei facenti funzioni Dsga e della mobilità Ata”.

“In definitiva”, sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, “questo ministro ha messo in discussione tutti gli accordi sindacali già realizzati. Se questa è la volontà governativa, di disintermediazione, quella del 6 marzo sarà solo la prima fase di una mobilitazione alla cui base ci sono elementi politici strategici di un ritorno ai modelli della 107 che ci vedono nettamente in contrapposizione e che non ci potranno mai convincere ad un ritorno al passato che nessuno vuole”.

“La decisione di anticipare la data della mobilitazione, inizialmente prevista per il 17 marzo”, spiega poi Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams “è dettata dall’urgenza e dalla gravità della posta in ballo e dalla totale chiusura dimostrata dalla ministra Azzolina che, invece di ricucire il dialogo con le organizzazioni sindacali che rappresentano la grande maggioranza dei lavoratori della scuola, preme sull’acceleratore per affrettare la pubblicazione dei bandi di concorso attualmente all’esame del Cspi.

“Se dall’Amministrazione non arriverà alcuna risposta concreta”, conclude Di Meglio”, lo sciopero del 6 marzo sarà soltanto il primo atto di una lunga mobilitazione”. (AGI)

Sabato, 15 febbraio 2020

