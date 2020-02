Sa Carrela e’nanti: domani primo appuntamento con le prove generali

Nella via Roma tornano i cavalieri di Santu Lussurgiu

A Santu Lussurgiu si respira già aria di Carrela ‘e nanti, l’emozionante manifestazione equestre che ogni anno richiama appassionati e curiosi nel paese del Montiferru. Previste per domani, dalle 15, le prove generali in vista della tradizionale manifestazione in programma per domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 febbraio.

I cavalli e i cavalieri torneranno in via Roma, ancora una volta protagonisti dell’entusiasmo e dell’adrenalina che palpita tra la folla che si apre e chiude al loro passaggio. Sulla strada sterrata lunga circa 350 metri in discesa, la prossima settimana sarà possibile rivivere le emozioni di una della manifestazioni del Carnevale sardo più affascinanti.