La tensione era nell’aria e, alla prima occasione, Pago e Licia sono tornati a lanciarsi accuse dentro la Casa del Grande Fratello Vip. “Tu non sei vera Licia, sei costruita”, ha detto il cantante quartese, dopo che la concorrente entrata da qualche settimana nel programma di Canale 5 gli ha chiesto spiegazioni sulla chiacchierata che c’era stata con Serena Enardu. Pago, in quell’occasione, aveva parlato “dell’omosessualità di Licia”. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone. “Cosa non ti piace, che io stia con una donna?”. Pago è stato netto: “Non dire cose che non c’entrano niente, non ho voglia di litigare. Ti vedo e per me c’e qualcosa di strano, fine. Mi posso anche sbagliare, Licia, ma per me non sei vera”. “Ma dammi una motivazione concreta”, ha ribattuto, durante lo scontro verbale, Licia.

Intanto, Serena Enardu ha perso la sfida al televoto proprio contro Licia Nunez, ma la sua avventura nel Gf Vip continua, visto che il voto di oggi non prevedeva comunque l’eliminazione di nessuno dei concorrenti. La Enardu, comunque, sarà la prima nominata “d’ufficio” al televoto della settimana prossima.

L'articolo Grande Fratello Vip, guerra totale tra Pago e Licia: “Tu sei finta” proviene da Casteddu On line.