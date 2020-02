Il Coronavirus è arrivato in Africa, primo caso segnalato in Egitto

Lo si temeva, o semplicemente attendeva. Quasi fosse inevitabile. E’ confermato in Africa il primo caso di Coronavirus Covid-19. Succede in Egitto, ad annunciarlo il ministero della Salute. Si tratta di un paziente straniero: non si conoscono ulteriori dettagli, il Cairo ha immediatamente avvisato l’Oms del contagio. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/esteri/virus-cina-ultima-ora-italia-1.5030174

