Carbonia, blitz nei campi nomadi: roulotte e baracche ai raggi x

Controlli dei carabinieri coi cani antidroga e l’elicottero. L’obiettivo era verificare la provenienza lecita dei beni nelle aree. Occupato abusivamente uno stabile delle Ferrovie dello Stato. Alcuni serbi destinatari del reddito di cittadinanza

Blitz nei campi nomadi a Carbonia. Nella mattinata di oggi, i carabinieri con la collaborazione di una unità cinofila antidroga della compagnia di Cagliari e di un elicottero hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei campi nomadi, autorizzati e non, presenti nella cittadina, in località Sirai, in via Ospedale ed a Caput Aquas, dove dimorano complessivamente circa 106 rom di diversa etnia.

L’operazione è scattata alle 7. I primi ad essere controllati simultaneamente sono stati i due insediamenti più vicini alla cittadina, quello autorizzato, collocato tra via del Minatore e via Ospedale dove alloggiano i nomadi di etnia bosniaca, e quello non autorizzato, situato in zona Sirai, dove sono state identificati gruppi familiari per lo più di origine serba, tra questi ultimi, alcuni sono destinatari di reddito di cittadinanza.

Le verifiche hanno però riguardato la regolarità di roulotte, autovetture e più in generale lo stato di degrado, le condizioni di compromissione delle aree nonché le condizioni abitative, sottoponendo a particolare osservazione le baracche di legno e lamiera dove espletano le loro principali attività quotidiane.

Infine, il controllo è stato esteso in località Caput Aquas, dove alcune famiglie di apolidi hanno occupato uno stabile di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

L’obiettivo delle verifiche effettuate è quello di appurare la lecita provenienza dei beni mobili individuati nelle rispettive aree nonché accertare l’eventuale presenza di provvedimenti a carico dei soggetti che vivono in questi insediamenti o che vi si trovino in transito. Complessivamente sono stati identificati circa 70 rom.

Nel corso delle attività, infatti, i carabinieri hanno acquisito elementi suscettibili di ulteriori approfondimenti in relazione allo scopo del servizio, in queste ore al vaglio dei militari.

L'articolo Carbonia, blitz nei campi nomadi: roulotte e baracche ai raggi x proviene da Casteddu On line.