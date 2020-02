Computer e Internet gratis per tutti, nella biblioteca di Arcidano Rinnovato il servizio “BiblioInforma”, con un operatore disponibile per aiutare gli utenti

“L’iniziativa”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “voluta dall’amministrazione e curata dal servizio bibliotecario, offre supporto e aiuto a tutti coloro che hanno difficoltà a utilizzare o non possiedono un computer e/o una connessione internet. I cittadini avranno a disposizione gratuitamente delle postazioni internet della mediateca e l’aiuto costante di un operatore”.

Il servizio Biblioinforma, il venerdì mattina dalle 10 alle 13, offre anche l’aiuto necessario per la compilazione e stesura di un curriculum vitae; orientamento informatico per la ricerca di lavoro; suggerimenti per la creazione di casella di posta elettronica; ricerca e stampa modulistica pubbliche amministrazioni;

supporto per la realizzazione di progetti in Power Point, impaginazione fogli Word per scolari, studenti e adulti; assistenza per iscrizione presso scuole;

assistenza per il reperimento e utilizzo del bonus cultura e bonus studenti;

consultazione e ricerca di materiale informativo in distribuzione; organizzazione corsi di alfabetizzazione informatica e digitalizzazione e invio documenti.

“È una prestazione aggiuntiva che abbiamo voluto offrire alla popolazione”, conclude il sindaco Cera, “visto l’alto grado di partecipazione e gradimento riscontrato lo scorso anno con l’avvio del servizio. Si tratta di un importante aiuto per i giovani, ma anche per gli adulti che si affacciano al mondo dell’informatica e per tutti coloro i quali non possiedono un computer o, soprattutto, una connessione internet”.

Venerdì, 14 febbraio 2020

