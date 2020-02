Potrebbe essere la volta buona per la ruota panoramica al porto di Cagliari. Dopo anni di tira e molla, una conferenza di servizi che si è tenuta 10 giorni fa all’Autorità portuale (alla presenza di tutti gli altri enti coinvolti, come la Soprintendenza, ecc) potrebbe rivelarsi decisiva per il via libera al bando (ancora da pubblicare) che consentirà a un privato di installare e gestire la ruota. La partita è ancora in mano ai tecnici.

Secondo le indiscrezioni, l’installazione è prevista tra il molo Sanità e via Roma, in modo che sia ben visibile a dal largo e da via Roma (alcune delle strade più trafficate della città e ad alta densità di turisti). L’obiettivo è partire entro giugno. La concessione sarà valida per 6 mesi.

L'articolo Mega ruota panoramica al porto di Cagliari, si parte a giugno proviene da Casteddu On line.