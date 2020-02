Alghero, punti di raccolta giornali per l’utilizzo nel canile Primavera

“A tal proposito – spiega Andrea Montis, Assessore all’Ecologia – la Giunta ha con propria delibera patrocinato l’iniziativa a cui stanno aderendo diversi punti vendita di Alghero. La raccolta andrà a favore dei cani ricoverati presso il Canile Primavera, il quale ospita in massima parte animali di proprietà del Comune di Alghero, e verso i quali sono rivolte le attenzioni dell’Amministrazione”. L’iniziativa non comporterà costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale.

Nei giorni scorsi l’Assessore all’Ambiente ha ricevuto le rappresentanti dell’Associazione Fuori di Zampa, da anni impegnata a favore dei cani e particolarmente attiva presso il Canile Primavera di Alghero, dove svolge un prezioso servizio di volontariato. L’Assessorato all’Ecologia supporta l’Associazione e ha fatto richiesta ai supermercati cittadini di posizionare in un piccolo spazio interno un box di raccolta, in modo che la clientela possa depositare i quotidiani.

Fonte: Casteddu On Line

