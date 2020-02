Diritti dei minori dopo la separazione di mamma e papà, a Cagliari il registro della “bigenitorialità”

Spesso in caso di separazioni c’è un genitore che fa da padrone. E assume decisioni sul bimbo senza consultare l’altro. E questo “atteggiamento monogenitoriale” alimenta conflitti, malcontenti e tensioni. Per affrontare il problema il consiglio comunale ha detto sì a una mozione (prima firmataria Stefania Loi, Fdi) che chiede l’istituzione del “Registro della bigenitorialità”. I bambini di mamme e papà separati potrebbero anche avere un doppio domicilio e con questo sistema sarà più facile per entrambi i genitori prendersi cura dei propri figli, anche entrando entrambi in relazione con le istituzioni (scuole, ecc). L’obiettivo è anche quello di definire un regolamento ad hoc e nominare la figura del Garante per l’Infanzia.

Fonte: Casteddu On Line

