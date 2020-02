Cade dalla moto, finisce in ospedale Giovane ferita in un incidente stradale avvenuto a Oristano

Viaggiava nella sella posteriore di una moto di grossa cilindrata quando è caduta pesantemente a terra procurandosi ferite e lesioni varie.

La passeggera, una giovane di 22 anni di Oristano, è finita al pronto soccorso con un codice giallo.

L’incidente è accaduto alle 20 circa in via Cagliari, a Oristano, poco distante dall’incrocio con la via Romagna.

Per cause da accertare la giovane è caduta da una moto di grossa cilindrata, condotta da un giovane, anche lui di Oristano.

Sul posto dell’incidente sono arrivate due pattuglie della Polstrada di Oristano e il 118.

Gli agenti dovranno ora accertare le cause che hanno provocato l’ennesimo incidente in via Cagliari.

