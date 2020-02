Aerei: Ue, advisor per voli Sardegna

(ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - "Abbiamo trovato un clima costruttivo, la volontà di proseguire nella collaborazione.

Abbiamo concordato di affidare a un primario advisor indipendente la certificazione del dimensionamento dei posti e soprattutto la politica tariffaria". Così all'ANSA il governatore della Sardegna, Christian Solinas, dopo aver incontrato a Bruxelles la rappresentanza politica e tecnica della commissaria ai trasporti Adina Valean e della Direzione generale Trasporti per affrontare il tema della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. "Abbiamo manifestato a Bruxelles l'esigenza di trovare non solo la leale collaborazione ma soprattutto un timing che consenta di dare certezze ai sardi e agli operatori economici per quanto riguarda tariffe, frequenze, e soprattutto per il periodo che ci separa dall'entrata in vigore del nuovo regime", dice Solinas, che intende "lavorare in stretto contatto anche con il Ministero dei Trasporti. Ho rinnovato una richiesta d'incontro urgente alla ministra De Micheli per riferire su esiti dell'incontro".

(ANSA).