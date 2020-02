Calcio: ko Pavoletti, "ma quale rissa"

"Macché rissa, stavo giocando e scherzando fuori dal ristorante con il mio amico Cigarini. Poi quando altri ci hanno chiamato, quando mi sono girato ho sentito una torsione al ginocchio e sono cascato per terra". È la ricostruzione dell'infortunio di giovedì sera fatta dalla vittima, Leonardo Pavoletti. Precisazioni legate al fatto che ieri, soprattutto attraverso messaggi sui social, circola una versione - subito smentita - di una presunta lite con Birsa. "Birsa non c'entra assolutamente niente - conferma Pavoletti - era lontano, forse a prendere un gelato". Pavoletti racconta di aver già parlato con il presidente Giulini: "Era molto arrabbiato per quello che è successo - ha detto l'attaccante - ma siamo concentrati sul recupero. Provvedimenti della società in arrivo? Stiamo pensando ad altro. Decide il club che ha già sentito quello che ho detto io e i miei compagni presenti".

Fonte: Ansa

